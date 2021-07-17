В Киеве мужчина сбежал после ДТП, бросив умирать жену на асфальте

В Киеве разбилось авто, которым управлял пьяный водитель. Пассажирка вылетела из машины, а ее муж сбежал.

Минувшей ночью в Днепровском районе Киева произошло ДТП, в котором умерла 21-летняя девушка. Ее муж, находившийся также в машине в состоянии алкогольного опьянения, после аварии сбежал, бросив на дороге умирающую жену. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что авария произошла на улице Березняковская. Девушка, которая не была пристегнула ремнями безопасности, вылетела из авто, которым руководил пьяный водитель. Сообщается, что в крови водителя было 1.63 промилле алкоголя. Его брат, который также был в состоянии опьянения, и который приходился мужем пострадавшей, решил сбежать с места аварии, несмотря на то, что он был пассажиром, а не водителем.

Девушка получила тяжелейшие травмы: перелом позвоночника, открытую черепно-мозговую травму. Она скончалась в машине "скорой помощи" не приходя в сознание.