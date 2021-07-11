В Испании вертолет таможни упал в море при погоне за наркоторговцами

Воздушное судно внезапно упало в воду в 32 морских милях от берега и ушло на большую глубину.

Вертолет таможенной службы Испании упал в море в районе Гибралтарского пролива в ходе операции против наркоторговцев. Один из трех членов экипажа погиб, сообщает газета Mundo в воскресенье, 11 июля.

Указано, что причины крушения неизвестны. Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье, вертолет внезапно упал в воду в 32 морских милях (около 60 км - ред.) от берега и ушел на большую глубину. Один из трех членов экипажа, механик, погиб в результате крушения, еще двух удалось спасти.

Как сообщили газете источники в Гражданской гвардии Испании, в последние дни деятельность наркоторговцев в районе активизировалась.