Силовики проверили более 100 заправок сети Glusco

Продолжается досудебное расследование относительно нарушений, связанных с реализацией на АЗС Glusco незаконно ввезенных нефтепродуктов.

Сотрудники Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети автозаправочных станций Glusco в 15 регионах страны. Об этом сообщает ГФС в воскресенье, 11 июля.

"По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен. В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом", - говорится в сообщении.

Также указано, что сейчас продолжается досудебное расследование относительно нарушений, связанных с реализацией на АЗС Glusco незаконно ввезенных в Украину нефтепродуктов.