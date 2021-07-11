В Бельгии умерла женщина, зараженная двумя штаммами коронавируса одновременно

В Бельгии женщина умерла после того, как заразилась двумя разными штаммами коронавируса. Она заразилась как штаммом "Альфа", который впервые появился в Великобритании, так и штаммом "Бета", впервые обнаруженным в Южной Африке.

Об этом сообщает Bloomberg.

На Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней представили доклад об этом случае. Согласно ему, заражение женщины, вероятно, произошло от разных людей.

Она была госпитализирована в бельгийскую больницу в марте и того же дня у нее диагностировали Covid-19. Женщине было 90 лет и она не вакцинировалась.

Уже через 5 дней после госпитализации больная умерла.

Когда образцы, взятые у женщины, тестировали с целью выявить, каким штаммом она была заражена, оказалось, что у нее два варианта Covid-19. В то же время исследователи не смогли точно сказать, именно ли двойное инфицирование спровоцировало столь стремительное ухудшение состояния больного.