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В Бельгии умерла женщина, зараженная двумя штаммами коронавируса одновременно

  6   0 11.07.2021, 10:34 | Новости, Мир
В Бельгии умерла женщина, зараженная двумя штаммами коронавируса одновременно

В Бельгии женщина умерла после того, как заразилась двумя разными штаммами коронавируса. Она заразилась как штаммом "Альфа", который впервые появился в Великобритании, так и штаммом "Бета", впервые обнаруженным в Южной Африке.

Об этом сообщает Bloomberg.

На Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней представили доклад об этом случае. Согласно ему, заражение женщины, вероятно, произошло от разных людей.

Она была госпитализирована в бельгийскую больницу в марте и того же дня у нее диагностировали Covid-19. Женщине было 90 лет и она не вакцинировалась.

Уже через 5 дней после госпитализации больная умерла.

Когда образцы, взятые у женщины, тестировали с целью выявить, каким штаммом она была заражена, оказалось, что у нее два варианта Covid-19. В то же время исследователи не смогли точно сказать, именно ли двойное инфицирование спровоцировало столь стремительное ухудшение состояния больного.

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