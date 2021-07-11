Сборная Аргентины обыграла Бразилию и выиграла Копа Америка

Состоялся финальный матч чемпионата Южной Америки.

На легендарном стадионе Маракана состоялся финальный поединок Копа Америка, в котором сошлись сборные Аргентины и Бразилии.

Стартовыми составами главные тренеры команд не удивили. Так, Кристиан Ромеро впервые за последние три матча вышел на поле в основе, а вот в составе бразильцев изменений не было вовсе. А самое главное - Месси и Неймар были на поле.

С первых минут стало ясно, что в этом матче будет больше борьбы, чем футбола. Фред получил желтую карточку уже в дебюте встречи.

В последующие 15 минут ни одна из команд не могла перейти центр поля, пока в один момент Родриго де Пауль не продемонстрировал вспышку гениальности, оставив всю сборную Бразилии в растерянности одним пасом, а Анхель Ди Мария перекинул Эдерсона и открыл счет в матче.

Во втором тайме Тите сразу же попытался освежить игру. Роберто Фирмино вышел вместо Фреда, а через 6 минут Ричарлисон забил гол, но уругвайская бригада арбитров зафиксировала офсайд.

Еще через 5 минут Ричарлисон снова заставил действовать Эми Мартинеса, который отвел угрозу от ворот. Следующий опасный момент у ворота аргентинцев возник на 89-й минуте, когда Мартинес снова сделал сейв, который предопределил исход матча и титула. 1:0 победа Аргентины.

Аргентина - Бразилия 1:0

Гол: Ди Мария, 22

Аргентина: Мартинес - Монтиель, Отаменди, Ромеро (Песселья, 79), Акунья - де Пауль, Паредес (Родригес, 54), Ло Чельсо (Тальяфико, 63) - Ди Мария (Паласиос, 79), Месси, Мартинес (Гонсалес, 79).

Бразилия: Эдерсон - Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Лоди (Эмерсон, 76) - Фред (Фирмино, 46), Каземиро - Эвертон (Винисиус, 63), Лукас Пакета (Габриэль Барбоса, 76), Ришарлисон - Неймар.

Предупреждения: Паредес, Ло Чельсо, Де Пауль, Отаменди, Монтиель - Фред, Лоди, Пакета, Маркиньос.

isport.ua