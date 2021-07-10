Талибы в Афганистане напали на еще один город, есть погибшие и раненые

Военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау. За несколько дней более 70 человек были ранены.

Семьдесят семь мирных жителей пострадали и четверо погибли за последние три дня в ходе столкновений между властями и талибами в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис. Об этом сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на сотрудника больницы.

Ранее сообщалось, что военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения Талибан. За день до этого по сообщениям СМИ, талибы ворвались в тюрьму в Калайи-Нау и освободили всех заключенных. В городе после нападения боевиков начались уличные бои.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения Талибан, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск.