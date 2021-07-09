В Черногории оштрафовали украинок за ню фотосессию на автодороге

В Черногории трех украинок оштрафовали за обнаженную фотосессию на автомобильной дороге. Об этом сообщает Vijesti, пишет Корреспондент, информирует UAINFO.org.

В Будве суд оштрафовал трех гражданок Украины на 450 евро каждую за нарушение Закона об общественном порядке.

Девушек в возрасте от 19 до 21 года задержала полиция города Котор накануне около 15:00, после того, как они сняли одежду и делали обнаженные фотографии в общественном месте.

Суд признал их виновными, так как "они вели себя бесстыдно в общественном месте, то есть на части региональной дороги Котор-Троица".

Корреспондент