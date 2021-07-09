Где можно отдохнуть украинцам после вакцинации препаратом CoronaVac?

Украинцы, которые прошли вакцинацию в два этапа китайской вакциной CoronaVac, могут посетить 10 государств: Испанию, Эстонию, Австрию, Нидерланды, Молдову, Венгрию, Турцию, Грецию, Болгарию и португальскую Мадейру.

Соответствующая информация была опубликована на официальном Telegram-канале медицинской информационной системы Helsi, через которую также можно записаться на прививку в массовые центры вакцинации.

Уточняется, что некоторые из вышеперечисленных стран могут попросить заполнить специальные анкеты по приезду. Перед путешествием лучше узнать об этом заранее.

После пересечения границы необходимо будет предъявить распечатанное международное свидетельство на английском языке.

Также в источнике говорится, что несмотря на то, что Евросоюз не признал вакцину CoronaVac, список стран, в которые можно отправиться после прививок этим препаратом, будет постоянно пересматриваться и расширяться.

Как получить COVID-сертификат в Украине

Министерство здравоохранения Украины запустило международные свидетельства о вакцинации от COVID-19, которые можно использовать для пересечения границы. Их могут получить по желанию те, кого привили двумя дозами вакцины от коронавируса.

- Международное свидетельство можно получить сразу после прививки второй дозой вакцины в центре вакцинации или обратиться к семейному врачу.

- Документ нужно будет заверить официальным штампом медучреждения, подписью врача, а также личной подписью (или своего уполномоченного представителя).

- Срок действия ковид-сертификата - полгода с возможностью продления.

В МОЗ отметили, что эти свидетельства не стоит путать с ковид-паспортами, которые только находятся в стадии разработки и тестирования.

Обозреватель