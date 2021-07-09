Путин может разрушить все планы Байдена относительно Афганистана – Politico

Враги США ожидают завершения вывода американских войск из Афганистана. Штаты рассматривают временное размещение войск в Центральной Азии, чтобы уберечь Кабул от падения, но Москва уже работает над тем, чтобы усложнить политику США, пишет Politico, сообщает ZN.ua.

В последние недели администрация президента США Джо Байдена рассчитывала на сотрудничество с правительствами Центральной Азии в надежде использовать одну или несколько стран как базу после завершения вывода войск из Афганистана. В США есть две основные задачи: наблюдение за террористической деятельностью в Афганистане и временный прием тысяч афганцев, ищущих убежища.

Москва тем временем может использовать свое экономическое и военное влияние в регионе, чтобы разрушить планы Байдена, заявляют американские чиновники и эксперты.

Вопросы о том, как продолжать борьбу с террористами и защищать афганцев, работавших с американскими силами после выхода США, стали более актуальными, когда американские войска оставили авиабазу Баграм - крупнейшую военную базу США в Афганистане.

Это предложение было на повестке дня, когда госсекретарь США Энтони Блинкен встретился со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана. Государства, граничащие с Афганистаном позволят быстрее получить доступ в страну, чем имеющиеся американские базы на Ближнем Востоке и авианосцы за сотни миль в Персидском заливе. Американский министр обороны Ллойд Остин также встретился с министром иностранных дел Таджикистана.

Это было не в первый раз, когда США располагали войска в Центральной Азии для контроля афганской войны. После терактов 11 сентября 2001 года американские военные использовали две базы, по одной в Узбекистане и Кыргызстане, для проведения операций в Афганистане. Позже обе базы были закрыты на фоне беспорядков и давления со стороны Кремля, который негативно воспринимает присутствие США в регионе.

Но перспектива такого соглашения с одним из государств Центральной Азии сейчас маловероятна, учитывая плохое состояние отношений между Вашингтоном и Москвой. Многие из этих стран зависят от России - и в определенной степени от Китая, как в сфере экспорта, так и военной техники. Эксперты заявляют, что бывшие советские республики ждут неофициального разрешения Москвы на базирование американских войск на их территории.

«Россия рассматривает регион Центральной Азии как зону своего влияния - и она не принимает других стран, особенно США, в этих районах», - заявил генерал армии в отставке Дэвид Петреус, командовавший силами в Афганистане во времена экс-президента Барака Обамы.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что даже не имея присутствия в Центральной Азии, США получили возможность оказывать помощь афганским военным, имея в виду базы и корабли ВМС США в Персидском заливе.

Россия не требует виз для этих трех стран - Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, - поэтому Москве придется добавить пограничный контроль для безопасности, считают аналитики. Кроме того, ухудшение экономической ситуации и неконтролируемая волна пандемии означает, что страны вряд ли согласятся принимать дополнительных мигрантов из Афганистана.

«Я рад, что администрация Байдена изучает все варианты», - сказал американский политик Майкл Вальц.

Когда речь идет о базировании американских войск, Россия не будет доброжелательно воспринимать эту идею. Возьмем Таджикистан, одну из пяти стран, граничащих с Афганистаном. Хотя Душанбе имеет историю сотрудничества с США, включая разрешения американским военным самолетам заправляться в аэропортах страны после терактов 11 сентября, отношения с Вашингтоном сегодня прохладные, говорят аналитики. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, противоречивая фигура, которая находится у власти с начала 1990-х, но не посещал США с 2002 года.

Между тем экономика Таджикистана сильно зависит от России и Китая. Денежные переводы граждан Таджикистана, работающих в России, составляли более 20 процентов ВВП в 2020 году. Китайские займы составляют более 20 процентов ВВП.

На военном фронте Таджикистан является членом Организации Договора о коллективной безопасности, военного союза отдельных бывших советских государств, и на его территории уже находится российская военная база. Китай создает собственный пост на границе с Афганистаном.

Сегодня Россия и Китай имеют возможности заблокировать перемещение позиций вооруженных сил США в Таджикистане или любой другой стране Центральной Азии. После терактов 11 сентября Москва и Пекин соглашались с позицией Вашингтона в отношении терроризма. Но сейчас эта угроза угасла, а конкуренция между тремя государствами только усилилась. В частности, Россия рассматривает усилия США в Афганистане как еще один способ уменьшить влияние Москвы, считают аналитики.

Центральная Азия не будет рисковать своими долгосрочными отношениями с Россией и Китаем ради помощи Соединенным Штатам.

Хотя и Россия, и Китай видят риск для региональной стабильности в результате выхода войск США и НАТО, они также видят и «возможности воспользоваться вакуумом безопасности и позиционировать себя как региональных посредников власти», считают Джеффри Манкофф из Национального университета обороны и Сайрус Ньюлин из Центра стратегических и международных исследований.

Среди остальных соседей Афганистана - Китая, Ирана, Пакистана, Узбекистана и Туркменистана - возможности присутствия вооруженных сил США ограничены. Китай и Иран даже не стоит обсуждать. Премьер-министр Пакистана Имран Хан на прошлой неделе без всяких сомнений отказался от идеи размещения американских войск в этой стране.

Между тем изоляционистский Туркменистан не проявляет заинтересованности в сотрудничестве с США по конфликту в Афганистане. Кроме того, страна экономически больше зависит от Пекина, чем его соседи, отправляя более 80 процентов общего экспорта в Китай.

Эксперты отмечают, что Узбекистан может принять американские войска. Ташкент экономически гораздо менее зависим от России и Китая, чем другие страны и не содержит иностранных военных баз. Между тем президент Шавкат Мирзийоев восстановил связи с США и даже недавно посетил Вашингтон.

Но перспектива размещения американских войск в Узбекистане, скорее всего, встретит значительное сопротивление как Москвы, так и Пекина. Любая сделка о базировании сил США потребует изменений в законодательстве Узбекистана. Согласно действующему уставу, Узбекистан не может размещать на своей территории иностранную военную базу.

Учитывая десятилетия неудачных попыток США и СССР решить проблему войны, Узбекистан понимает, что «не существует ни одного военного решения кризиса в Афганистане», говорят аналитики.

Даже если бы Узбекистан согласился принимать американские войска, правительство, вероятно, установило бы ограничения относительно того, как Вашингтон может использовать базу. Другим вопросом будут дополнительные расходы Вашингтона на создание необходимой инфраструктуры.

Администрация Байдена могла бы рассмотреть и другие страны, такие как Кыргызстан. Однако, как и Таджикистан, Кыргызстан в значительной степени зависит от России и Китая.

Самой большой проблемой для Вашингтона являются политические неурядицы в стране. За последние 15 лет в Кыргызстане произошло три революции. Если непредсказуемость будет продолжаться, Пентагон, скорее всего, не сможет гарантировать безопасность американских войск на территории страны.

Между тем Казахстан - еще менее перспективный вариант в этом аспекте. Страна зажата между Россией и Китаем и является одним из ближайших союзников Москвы и одним из ведущих экономических партнеров Пекина в регионе. Между тем отдаленность от Афганистана - страны не имеют общей границы - делает его менее эффективным местом для размещения американских войск.

Фактически единственный способ для администрации Байдена заключить соглашение о базировании американских войск в одном из государств Центральной Азии - это доказать им, что «финансовая и политическая выгода от этого сотрудничества превысит неизбежные потери, которые страны Центральной Азии почувствуют вследствие неодобрения России и Пекина», считают аналитики.

Центральную Азию нельзя назвать приоритетом внешней политики США, но Америке нужна Центральная Азия для краткосрочных интересов, резюмирует издание.