Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

19:00

Daily Mail: Вчені виявили нового суперрозповсюдника коронавірусу

17:37

Sputnik оказался полным пшиком. Миллионы россиян будут ждать смерти, тогда как приближенным к Путину дадут Pfizer, – Пионтковский

16:00

"Батьківщина" Юлії Тимошенко вийшла на друге місце у партійному рейтингу, – опитування КМІС

14:34

Бутусов: Игра нашей команды – это максимум, который смогли выжать игроки и тренерский штаб

13:00

Канал "Дом" показав Крим частиною Росії

12:01

Игорь Эйдман: Шампанское в стране лжецов

10:31

В Pfizer отреагировали на смерть украинца после вакцинации

09:00

В Україні не можуть знайти дівчат для конкурсу краси: у чому проблема

08:09

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с ключевым защитником

07:10

Серийный VW ID Buzz начали тестировать в Германии

06:11

Названы четыре простых способа укрепить легкие

05:12

В "ПСЖ" решили, кто станет основным голкипером на следующий сезон

04:13

Jerry Heil рассказала, сколько ей платят за песни (видео)

03:05

В Италии медики судятся против обязательной вакцинации

02:06

Молина: У Усика возникнут огромные проблемы с топовыми соперниками

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Sputnik оказался полным пшиком. Миллионы россиян будут ждать смерти, тогда как приближенным к Путину дадут Pfizer, – Пионтковский

  25   0 05.07.2021, 17:37 | Новости, Мир
Sputnik оказался полным пшиком. Миллионы россиян будут ждать смерти, тогда как приближенным к Путину дадут Pfizer, – Пионтковский

Фото Reuters

Основная российская противокоронавирусная вакцина Sputnik V полностью дискредитирована. Как в самой России, так и за ее пределами.

На это обратил внимание политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV, информирует UAINFO.org

По словам аналитика, основаниями для подобного категорического утверждения является отсутствие у россиян возможности наладить промышленное производство "Спутника", а также беспомощность препарата перед новым сверхопасным индийским штаммом, чего нельзя сказать о вакцинах, производимых в других странах.

Как отметил Пионтковский, в этомуже нет никакой тайны, о чем свидетельствуют последние заявления уполномоченных лиц как в РФ, так и в тех странах, которые согласились закупить первую партию "Спутника".


"Выяснилось, что никакой вакцины, никакого "Спутника", который они с Медведчуком заталкивали в глотку Украине, нет его. Они не наладили его производство, но это еще не все. До самого последнего времени, я думал, что "Спутник" - это одна из каких-то более-менее вакцин, которых 20-30 в мире, просто проблема в том, что у них (у россиян - ред.) не налажено фармпроизводство. Но произошло одно событие... Итальянский премьер-министр Марио Драги, 100%-ный путинист, в ужасе кричит, что "никогда мы не примем этот "Спутник", - объяснил эксперт.

Как отметил Пионтковский, это произошло после проведенной недавно европейцами инспекции по месту производства "Спутника" в России, предусмотренной протоколом предоставления разрешения тому или иному препарату.

Оказалось, что надежного, централизованного, подотчетного государству, безперебойного выпуска новых доз "Спутника" не существует, а соответствующие подряды на коррупционных условиях раздали родственникам членов правительства.


К тому же, "капитулировал жулик №1, псевдосоздатель этого "Спутника" Александр Гинзбург".

"Он прикрылся индийским штамом. Он заявлял, что "Спутник" защищает от индийского штамма, а тепер он вынужден заявить: вы знаете, "Спутник" был прекрасной вакциной, но теперь 90% случаев - индийский штамм, а против него он не работает и с ним смертность в 5 раз выше. Т.е. умыл руки", - сказал Пионтковский.

Но, что действительно "потрясет всю Россию", добавил Пионтковский, так это обнародованная информация о секретной закупке 400 тыс. доз "Пфайзера".

"Этим они определили масштаб правящей верхушки. 400 тыс. - по две дозы. 200 тыс. верхушки, правящего класса, начиная с того же Путина", - отметил аналитик. 

Посему 200 тыс. российских чиновников, добавил Андрей Пионтковский, сейчас в приоритетном порядке получат прививки препаратом Pfizer, а остальным придется заботиться о себе самостоятельно.

Среди этих "счастливцев" и российский президент Владимир Путин, добавил политолог, который хоть и утверждает, что уже давно привился "Спутником", но никаких доказательств этому представлено не было и он до сих пор ведет жестко карантинный, "бункерный" образ жизни.

Остальное же число россиян, а это свыше 144 млн жителей страны, ожидает "медицинская и социальная катастрофа".

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (119)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]