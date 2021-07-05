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Daily Mail: Вчені виявили нового суперрозповсюдника коронавірусу

  24   0 05.07.2021, 19:00 | Новости, Общество
Daily Mail: Вчені виявили нового суперрозповсюдника коронавірусу

Пилок дерев може бути розповсюджувачем вірусу COVID-19, що потенційно збільшує ризик зараження в багатолюдних місцях. В таких умовах прийнятої соціальної дистанції в два метри може бути недостатньо.

До відповідного висновку прийшли експерти з Університету Нікосії на Кіпрі, які створили комп'ютерну симуляцію верби - прототипу джерела пилку - і змоделювали, як переносяться її зерна, підтвердивши у такий спосіб версію про "суперрозповсюджувача", повідомляє Daily Mail. Роботу було опубліковано в журналі Physics of Fluids, інформує UAINFO.org

Для створення комп'ютерної симуляції переміщення пилку повітрям дослідники використовували передові моделі гідродинаміки. Зокрема, команда відтворила, як 10 тис. зерен пилку, що летять з їхнього дерева, взаємодіятимуть із двома скупченнями людей на відкритому повітрі - одне з 10 осіб, інше зі 100 - водночас деякі з них також виділяють частки COVID-19. Внаслідок було виявлено, що пилок пройде через обидва натовпи менш ніж за хвилину, зібравши вірусні частинки і перенісши їх далі.

Звірившись із національної картою алергенів, вчені з'ясували, що більшість випадків зараження було зафіксовано саме в тих районах, де концентрація пилку в повітрі була вищою.

Обозреватель

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