Американец съел 76 хот-догов за 10 минут, установив новый мировой рекорд

Джоуи Честнат съел 76 хот-догов за 10 минут, установив новый мировой рекорд на конкурсе 4 июля, прошедшем в Нью-Йорке, сообщает Associated Press, пишет ZN.ua.

Для мужчины, которого называют "Челюсти", этот турнир стал 14-м конкурсом, на котором он одержал победу. В прошлом году Честнат также стал победителем соревнования, но тогда он съел 75 хот-догов.

Соревнование по поеданию хот-догов традиционно проходит 4 июля, в День независимости США.

Турнир в 2020 году не отменили даже из-за пандемии коронавируса, хотя в тот раз его провели без зрителей. В этом году за конкурсом наблюдали 5 тыс болельщиков.