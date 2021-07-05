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В Италии медики судятся против обязательной вакцинации

  5   0 05.07.2021, 03:05 | Новости, Мир
В Италии медики судятся против обязательной вакцинации

В апреле Италия приняла закон, который обязывает всех, кто работает в области здравоохранения, делать прививки против коронавируса.

Триста медицинских работников в Италии подали судебный иск с целью обжалования требования об обязательной вакцинации против коронавируса, сообщает The Local.

Дело, возбужденное медиками со всей северной Италии, будет рассматриваться 14 июля.

"Это не битва антивакцинаторов, а демократическая битва. Мы заставляем людей рисковать под угрозой, что им больше не позволят заниматься своей профессией", - сказал конституционный юрист Даниэле Гранара, который помог построить дело.

Также Гранара защищает десятки воспитателей, которых отстранили от работы за отказ от вакцинации.

В апреле Италия приняла закон, который обязывает всех, кто работает на государственных или частных должностях в области здравоохранения, в том числе в аптеках и лечебных кабинетах, делать прививки против COVID-19 или их отстраняли от работы без сохранения заработной платы, если их работодатель не может назначить их на другую должность.

korrespondent.net

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