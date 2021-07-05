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Молина: У Усика возникнут огромные проблемы с топовыми соперниками

  4   0 05.07.2021, 02:06 | Новости, Спорт
Молина: У Усика возникнут огромные проблемы с топовыми соперниками

Эрик Молина оценил шансы украинца на успех в супертяжелом весе.

Американский супертяжеловес Эрик Молина (27-6, 19 КО) поделился мнением о перспективах Александра Усика (18-0, 13 KO) в супертяжелом весе.

По словам Молины, у украинского боксера возникнут проблемы с лучшими спортсменами дивизиона.

"У Усика точно будут проблемы с некоторыми супертяжеловесами. Джошуа - крупный, Фьюри - большой и массивный. Так что про габариты нужно забыть. Более важную роль сыграет преимущество в мощи".

"Я не видел, чтобы Усик потрясал супертяжеловесов. Я слышал, что он жесткий на тренировках, но мы не видели этого в боях, которую вы видите у других супертяжей. Считаю, что для конкуренции с супертяжеловесами на высочайшем уровне нужны силовые удары или что-то в этом роде, чтобы замедлить этих парней".

Молина рассказал, как Усик сможет одержать победу над топами.

"Возможно, Усик планирует побеждать за счет техники и тактики в 12-раундовых боях. Это лишь вопрос времени, когда мы увидим, достаточно ли он мастеровит, чтобы сделать это. Сможет ли он сдерживать этих супертяжеловесов в течение 12 раундов - вопрос", - сказал Молина в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, в следующем бою Усик должен сразится с Энтони Джошуа. Поединок потенциально состоится 25 сентября в Лондоне. 

Фото Getty Images

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