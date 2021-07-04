Папа Римский Франциск попал в больницу: Ему сделают плановую операцию на кишечнике

Папе Римскому Франциску сделают плановую операцию в римской клинике на кишечнике. Понтифик сегодня, 4 июня, лег в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.

"Сегодня днем Папа Римский Франциск отправился клинику имени А. Джемелли, где ему будет проведена плановая операция по поводу симптоматичного стеноза толстой кишки", - говорится в заявлении.

Уточняется, что операцию понтифику проведет профессор Серджио Аьфьери. О ее результатах пресс-служба Ватикана выпустит новый медицинский бюллетень.