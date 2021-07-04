Новичок турецкой Суперлиги может подписать Балотелли

Адана уже предложила итальянцу двухлетний контракт.

Итальянский нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, футболист попал в сферу интересов клуба Адана Демирспор - новичка турецкой Суперлиги.

Руководство команды уже предложило 30-летнему форварду контракт до 2023 года и зарплату в 2 млн евро. Также в соглашении прописан пункт о возможной пролонгации договора еще на один сезон.

Напомним, последним клубом Балотелли была "Монца", цвета которой он защищал с 2020-го по 2021 год. В свое время он также играл за "Интер", "Милан", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

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