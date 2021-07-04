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У Путина назвали "неприемлемым" то, что Россию называют стороной конфликта на Донбассе

  8   0 04.07.2021, 15:02 | Новости, Политика
У Путина назвали "неприемлемым" то, что Россию называют стороной конфликта на Донбассе

Пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков назвал "неприемлемым" то, что Россию называют стороной конфликта на Донбассе. Он также обвинил Украину в невыполнении минских договоренностей и "попытках размыть их важность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Россия 1".

Песков заявил, что Украина "последовательно пытается размывать важность минских договоренностей, говоря о том, что можно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые". Представитель Кремля добавил, что это причина отсутствия доверия к президенту Украины.

"Главная проблема - убежденная позиция Украины, власти которой пытаются представить нашу страну участником конфликта. Это абсолютно не соответствует действительности и является неприемлемым", - сказал он.

Напомним, в конце мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи советников "нормандской четверки" представители Германии и Франции не смогли назвать Россию стороной конфликта на Донбассе.

Добавим, недавно президент РФ Владимир Путин пожаловался Франции на "деструктивные действия" Украины по Донбассу. Путин хочет, чтобы Украина вела переговоры с боевиками из так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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