Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:33

В ГПСУ рассказали, сколько оружия задержали с начала года на границе с Беларусью

20:06

В Днепре авто на скорости протаранило легковушку и загорелось, есть жертва (видео)

19:34

"Гент" назвал сумму, за которую готов продать Яремчука

19:07

Китай призвал построить "Великую стену иммунитета'' против коронавируса

18:35

С начала суток 3 июля враг 8 раз нарушил перемирие, применив минометы калибром 120 мм, - штаб ООС

18:08

В Сенате блокируют назначения в Госдеп из-за СП-2

17:36

Вы сделаете все, чтобы защитить честь Украины, - воины 95-й бригады поддержали футболистов сборной (видео)

17:00

Под Львовом от удара молнии погиб подросток

16:37

Бущан: Разочарован, что пропустил шесть мячей

16:01

ГСЧС: "Люди, опомнитесь! У нас за полдня - четыре утопленника!"

15:38

К США движется ураган "Эльза", ему присвоили первую категорию

15:02

"Лидс" договорился о покупке защитника "Барселоны"

14:30

Туск возвращается в политику

14:03

В центре Киева закроют станцию метро из-за антитеррористических учений

13:31

Утром в Киеве произошла серьезная авария с переворотом

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

В Сенате блокируют назначения в Госдеп из-за СП-2

  9   0 03.07.2021, 18:08 | Новости, Мир
В Сенате блокируют назначения в Госдеп из-за СП-2

Тед Круз блокирует всех кандидатов от Госдепа, чтобы оказать давление на администрацию Байдена из-за российского газопровода.

Сенатор Тед Круз блокирует всех кандидатов на важные дипломатические должности, чтобы оказать давление на администрацию президента Джо Байдена из-за российского газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает NBC News в субботу, 3 июля.

В частности, тринадцать кандидатов, утвержденных Комитетом по международным отношениям Сената, находятся в неопределенном состоянии, так как Круз задерживает полное утверждение Сенатом, чтобы заставить администрацию отменить свой отказ от санкций в отношении компании, контролирующей строительство трубопровода.

При этом в большинстве случаев кандидаты займут должности, не связанные с политикой США в отношении трубопровода, по которому природный газ будет транспортироваться из России в Германию.

СМИ называют среди заблокированных - Бретт Холмгрен, ожидающий утверждения в качестве помощника госсекретаря по разведке, и Дэниел Критенбринк, назначенный на должность помощника секретаря, курирующего дела Восточной Азии и Тихого океана.

Кроме того, два замминистра - одни из самых высокопоставленных должностей в департаменте - также не утверждены, в том числе один, который курирует права человека и демократию.

Также откладывается выбор президента Джо Байдена на должность помощника секретаря по международным делам о наркотиках и правоохранительным органам. Тед Круз блокирует и кандидатов на посты послов в шести африканских странах, включая Сомали, Алжир и ДР Конго.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (70)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]