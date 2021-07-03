В Украине 705 новых случаев коронавируса

Минздрав сообщил о 705 новых случаях коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Львовской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки:

- госпитализированы - 420 человек;

- летальных исходов - 36;

- выздоровели - 1072 человека;

- больше всего новых случаев за сутки в Киеве (161), Львовской (161), Киевской (78), Кировоградской (56) областях;

- протестовали за вчера методом ПЦР - 19 945 людей, методом ИФА - 7962 лица, экспресс-тестами - 15 097 лиц.

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 2 237 202 человека;

- выздоровели - 2 170 656 украинцев;

- летальных случаев - 52 460.