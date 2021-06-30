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Справа "Чорної вдови". Японка, що вбивала своїх партнерів, програла в суді

  5   0 30.06.2021, 16:58 | Новости, Мир
Справа "Чорної вдови". Японка, що вбивала своїх партнерів, програла в суді

74-річна японка, яку раніше засудили до смертної кари за вбивство свого чоловіка та коханців, програла апеляцію на свій вирок, пише ВВС.

Це рішення Верховного суду Японії відкриває шлях перед тим, аби смертний вирок через повішення, ухвалений у 2017 році, реалізували.

Справа Чісако Какехі отримала величезний резонанс у Японії, а саму її стали називати "Чорною вдовою" - за аналогією з самкою павука, яка вбиває самців після спарювання.

Під час судового процесу 2017 року стало відомо, що Какехі реєструвалася в сервісах для знайомств, аби знаходити там багатих та бездітних чоловіків.

Зрештою її визнали винною у вбивстві двох бойфрендів та чоловіка, яким було від 70 до 80 років. Злочини сталися в період між 2007 по 2013 рік.

Законного чоловіка Какехі вбила через місяць після їхнього одруження.

Як спадкоємиця своїх жертв літня японка отримала майже 9 млн доларів, але більшу частину цих коштів втратила на невдалі фінансові операції.

За даними слідства, Какехі змушувала своїх партнерів ковтати ціаністий калій, переконуючи жертв, що це харчові добавки.

Жінку також визнали винною в замаху на вбивство ще одного чоловіка і пограбування іншого.

В Какехі було ще троє чоловіків, які також померли, але звинувачення щодо їхніх смертей жінці не висунули.

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