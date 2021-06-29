Сексуальное насилие в католической церкви: в Польше обнародовали данные за более чем 60 лет

Римско-католическая церковь Польши зафиксировала 368 случаев вероятного сексуального насилия со стороны священников в отношении несовершеннолетних в период 1958-2020 годов.

Данные, собранные Институтом статистики Римско-католической церкви РП в течение июля 2018-декабрь 2020 года, обнародовали высшие иерархи в понедельник на пресс-конференции в Варшаве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Хочу обратиться к оскорбленным и ко всем тем, кого коснулось зло в церкви, и попросить прощения", - обратился к верующим во время пресс-конференции примас Польши архиепископ Войцех Полак.

Полак подчеркнул, что эта статистика касается только лиц, которые сами сообщили о сексуальном насилии со стороны священников, и обнародованные данные не отражают в полной мере драматизм ситуации.

"Мы должны помнить и осознаем, что не все решились рассказать о своем унижении и сообщить об этом", - подчеркнул архиепископ.

Согласно обнародованной информации, из 368 случаев возможного сексуального насилия священников в отношении несовершеннолетних 39% польская церковь признала объективными, 51% еще проверяется, а 10% не подтверждены.

В последнее время в Польше получили резонанс несколько случаев сексуального насилия священников в отношении несовершеннолетних. При этом в ряде ситуаций высшие церковные иерархи скрывали такие факты и защищали своих подчиненных, например переводили их в другие приходы.

Расследование многих этих дел находится под контролем Ватикана. Папский престол в последнее время отстранил от священничества нескольких польских иерархов за сокрытие фактов сексуального насилия в отношении детей.

Укринформ