Роман "Інтерв'ю з вампіром" знову екранізують

Роман «Інтерв'ю з вампіром» («Interview with the Vampire») знову екранізують, цього разу - у багатосерійному форматі!

Про це пише Cinematico, інформує UAINFO.org.

Пройшло трохи більше року відтоді, як «AMC» придбав права на дві книжкові серії Енн Райс - «Вампірські хроніки» та «Мейфейрські відьми» (а це 18 назв!). Тепер канал запускає у виробництво перший проєкт за мотивами творів письменниці.

Телеадаптацією роману «Інтерв'ю з вампіром» керуватиме продюсер Ролін Джонс, який був шоуранером «Перрі Мейсона». Поки що планують зняти 8 серій вампірської драми, а випустити їх - у 2022 році.

Енн Райс і її син Крістофер, теж письменник, будуть виконавчими продюсерами серіялу. Ще одним продюсером проєкту стане Марк Джонсон, у чиєму портфоліо можна побачити «Пуститися берега», «Краще подзвоніть Солу», «Зупинись і гори». Ба більше, Джонсон очолить відділ, який займатиметься усіма адаптаціями творів Енн Райс від «AMC».

Глядачам добре відома попередня екранізація «Інтерв'ю з вампіром» - фільм Ніла Джордана з Томом Крузом, Бредом Піттом, Крістіаном Слейтером, Кірстен Данст і Антоніо Бандерасом у головних ролях.