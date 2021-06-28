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На Кипре начинают COVID-вакцинацию подростков

  5   0 28.06.2021, 20:33 | Новости, Мир
На Кипре начинают COVID-вакцинацию подростков

Кипр расширяет свою программу вакцинации против Covid-19, включив в нее подростков в возрасте 16 и 17 лет. Решение приняли из-за того, что треть последних случаев коронавируса были среди несовершеннолетних.

Об этом 28 июня сообщили органы здравоохранения Кипра, передает AFP.

Министерство здравоохранения заявило, что молодые люди получат вакцину против коронавируса от Pfizer/BioNTech или Moderna. Прививки будут делать с согласия родителей.

В министерстве отметили, что решение было принято "после учета рекомендаций кипрского педиатрического общества".

"Почти 30 процентов новых случаев коронавируса обнаружены у людей в возрасте 18 лет и младше, особенно у подростков в возрасте от 15 до 18 лет", - заявили в министерстве.

Там также отметили, что, согласно научным данным, несовершеннолетние имеют такие же симптомы COVID-19, как у взрослых.

"Своевременная вакцинация детей будет способствовать предотвращению новой вспышки вируса в общине и защите людей младшего возраста, а следовательно, и их семей и друзей. Вакцинация учащихся будет способствовать бесперебойному функционированию школ с физическим присутствием учащихся", - говорится в сообщении министерства.

Около 63,6% взрослого населения получили одну дозу вакцины от коронавируса, тогда как 47,8 полностью вакцинированы.

Кипр сообщил о 74 785 случаях заражения коронавирусом и 378 летальных случаях.

Отметим, в середине июня во Франции разрешили вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech для детей от 12 лет.

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