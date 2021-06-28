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Военные РФ отслеживают действия военных кораблей НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze в Черном море

  3   0 28.06.2021, 21:05 | Новости, Общество
Военные РФ отслеживают действия военных кораблей НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze в Черном море

Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении "Си бриз-2021", которое стартовало 28 июня 2021 г. в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении центра.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил: "Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход проведения украинско-американского учения "Sea Breeze" с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации".

Конашенков тогда сказал, что "учение Sea Breeze по факту не будет морским и выходит далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря".

Как сообщалось, в акватории Черного моря в понедельник стартовали крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2021

В них задействуют 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

interfax.com.ua

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