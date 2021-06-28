Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:31

Макаренко может покинуть "Андерлехт"

13:04

Белорусский оппозиционный сайт удалил посты в соцсетях за полтора года

12:32

В Киевской области показатели не соответствуют "зеленой" зоне

12:05

В Индии ловят слона, убившего 16 человек

11:33

В Украине сделали более 18 тысяч прививок от коронавируса

11:06

Ломаченко: Реванш с Лопесом все ближе и ближе

10:34

Украина сегодня отмечает День Конституции

10:07

На Житомирщине после удара молнии сгорел жилой дом

09:35

В Черном море стартуют учения Sea Breeze

09:08

В Украине за сутки выявили 285 новых случаев COVID

08:36

Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину", ранен военный

08:09

США нанесли удар по базе для запуска боевых дронов в Ираке, - NYT

07:10

"Ворскла" подтвердила уход Кулача

06:11

ТОП-5 причин постоянного голода

05:12

В США кроссовер Kia Soul остался без МКПП

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

В Индии ловят слона, убившего 16 человек

  6   0 28.06.2021, 12:05 | Новости, Мир
В Индии ловят слона, убившего 16 человек

Животное изгнали из стада за буйное поведение и соперничество за самок, считают эксперты. Но оно нападает только на тех, кто близко подходил.

В индийском штате Джаркханд отвергнутый стадом слон за два месяца убил 16 человек, пишет Daily Mail.

Серия нападений слона произошла в мае и июне. Последнее нападение случилось 22 июня, когда слон убил пожилую пару, вышедшую на улицу деревни незадолго до рассвета.

При этом сообщается, что животное не вламывалось в дома, а атаковало только тех, кто подходил к нему слишком близко или оказывался на его пути.

Офицер местной лесной службы Сатиш Чандра Рай заявил, что на людей нападает взрослый слон, которому 15-16 лет. "Скорее всего, у животного начался гон, и его изгнали из стада за буйное поведение и соперничество за самок", - считает Рай.

Поймать слона пока не удалось, однако лесничие установили, что он преследует свое стадо, надеясь воссоединиться с ним. 

 

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (670)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]