В Индии ловят слона, убившего 16 человек

Животное изгнали из стада за буйное поведение и соперничество за самок, считают эксперты. Но оно нападает только на тех, кто близко подходил.

В индийском штате Джаркханд отвергнутый стадом слон за два месяца убил 16 человек, пишет Daily Mail.

Серия нападений слона произошла в мае и июне. Последнее нападение случилось 22 июня, когда слон убил пожилую пару, вышедшую на улицу деревни незадолго до рассвета.

При этом сообщается, что животное не вламывалось в дома, а атаковало только тех, кто подходил к нему слишком близко или оказывался на его пути.

Офицер местной лесной службы Сатиш Чандра Рай заявил, что на людей нападает взрослый слон, которому 15-16 лет. "Скорее всего, у животного начался гон, и его изгнали из стада за буйное поведение и соперничество за самок", - считает Рай.

Поймать слона пока не удалось, однако лесничие установили, что он преследует свое стадо, надеясь воссоединиться с ним.