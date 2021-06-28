В Украине сделали более 18 тысяч прививок от коронавируса

В Украине за минувшие сутки, 27 июня, сделали более 18,5 тысячи прививок от коронавируса. За сутки полностью вакцинировались более 7,5 тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, 27 июня одну дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы - 7 590 человек.

В течение суток работали 123 мобильные бригады, 241 пункт прививки; и 83 центра вакцинации.

С начала кампании по вакцинации привито 1 904 880 человек, из них получили первую дозу - 1 904 878 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 579 888 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 484 766 прививок.

По состоянию на 27 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 749 035 человек.