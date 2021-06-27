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Другие версии не рассматриваются. К взрывам в Врбетице причастна Россия, - премьер Чехии

  6   0 27.06.2021, 19:07 | Новости, Мир
Другие версии не рассматриваются. К взрывам в Врбетице причастна Россия, - премьер Чехии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш убежден в том, что к взрывам боеприпасов на складах в Врбетице причастны спецслужбы Российской Федерации. Других версий власти Чехии не рассматривают.

Об этом заявил Андрей Бабиш в эфире CNN Prima News.

По его словам, правительство страны убеждено, что к взрывам в Врбетице причастны именно российские спецслужбы. И те, кто ищет другие причины трагедии, поступает плохо.

"Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо", - говорит премьер-министр Чехии.

Он также отметил, что намерен обсудить с президентом Земаном расхождения во взглядах относительно версий случившегося во Врбетице в понедельник.

Такое заявление Бабиша стало ответом на интервью президента Чехии Милоша Земана тому же телеканалу. В нем Земан заявил, что считает нужным рассматривать разные версии событий во Врбетице.

Напомним, что доклад о причастности РФ к взрывам Чехии пролежал на столе у Земана десять дней. Он не прочел вовремя доказательства о причастности российских спецслужб к диверсии.

Также сообщалось, что Чехия требует от России возмещения за взрывы. Там подготовили соответствующий запрос.

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