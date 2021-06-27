Киркорова исключили из черного списка в Украине

Служба безопасности Украины направила в министерство культуры письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

СБУ рекомендовала исключить российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, из-за наличия судебных прецедентов.

Минкультуры сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ. Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

В Минкультуры заявили, что "как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к министерству не указывает".

В СБУ заявили, что из-за "наличия судебных прецедентов" нуждаются в дополнительной проработке данного вопроса.

Напомним, что Киркоров был внесен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за его поддержки российской аннексии Крыма.

Фото APnews