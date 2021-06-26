Ракетный эсминец США плывет в Черное море для участия в учениях Sea Breeze

Американский ракетный эсминец USS Ross направился в Черное море, чтобы принять участие в ежегодных учениях Sea Breeze.

Об этом в субботу, 26 июня, сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве в Твиттере.

"Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze c более чем 30 странами со всего мира", - заявили в посольстве.

Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины, в которых будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.