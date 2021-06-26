Байден планирует эвакуировать афганцев, которые сотрудничали с военными США

США планирует эвакуировать из Афганистана местных жителей, которые сотрудничали с американскими военными. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

Об этом сообщает NBC News.

Такое решение последовало после призывов к незамедлительным действиям от законодателей и дипломатов с обеих сторон, ветеранов войны в Афганистане, афганцев, которые рисковали своей жизнью, чтобы поддержать американских солдат.

"Те, кто помог нам, не останутся без внимания", - сказал Байден.

Афганцы работали переводчиками или выполняли другую работу, помогая военным США в Афганистане. Они столкнулись с угрозой возмездия со стороны талибов после того, как США заявили о выводе войск.

Байден отметил, что США уже начали процесс помощи афганским партнерам. Но не уточнил, в какую страну они будут перемещены.

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер заявила, что эвакуированы будут 18 000 афганцев, которые уже состоят очереди на выдачу специальных иммиграционных виз.

По словам официальных лиц США, вывод войск, вероятно, будет фактически завершен уже в следующем месяце. Но в Афганистане все же еще останутся некоторые военные до 11 сентября.