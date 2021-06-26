Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:06

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с двумя игроками, - ESPN

10:34

Обновлен рекорд по количеству COVID-прививок за сутки в Украине

10:07

Байден планирует эвакуировать афганцев, которые сотрудничали с военными США

09:35

Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека, - AP

09:08

"Монако" нацелился на трансфер голкипера "Баварии"

08:36

В Украине 756 новых случаев коронавируса за сутки

08:09

Боевики смертельно ранили украинского воина сегодня с утра

23:59

Стало чорним: брудне море в Одесі налякало українців. ВІДЕО

23:07

Поїзд УЗ відправився зі Львова, покинувши натовп пасажирів на вокзалі

22:00

У світі під час пандемії зросло вживання канабісу – ООН

21:06

Обрушение дома в Майами унесло жизни по меньшей мере 4 человек: поиски 159 пропавших без вести людей продолжаются. ВИДЕО

20:04

В Чехии пронесся торнадо: 5 погибших, более 200 пострадавших. Населенные пункты сравняло с землей. ВИДЕО

18:59

Новий поворот еволюції? На Близькому Сході виявили раніше невідомий тип стародавньої людини

18:01

Голобуцький: Зеленський геть не орієнтується в реальних процесах в державі, в реальному стані речей. І це дуже помітно

17:04

Угорський закон про "гей-пропаганду": на саміті ЄС розгорівся скандал

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека, - AP

  7   0 26.06.2021, 09:35 | Новости, Общество
Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека, - AP

Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека, который был подписан в Женеве. Китайцы грозились заблокировать поставку вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на собственные источники.

Украина присоединилась к заявлению более 40 стран, представленному Канадой на Совете по правам человека в Женеве. В документе страны призывают Китай разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян, чтобы расследовать нарушения прав человека в Китае. Некоторые правозащитные группы утверждают, что китайцы плохо обращаются с уйгурами-мусульманами и другими людьми в этом регионе.

Однако, по информации издания, Украине пришлось отозвать свою подпись из-за угроз Китая.

"В четверг Украина исключила свое имя из списка поддерживающих государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 000 доз вакцины от COVID-19 в Украину, если она этого не сделает, заявили дипломаты из двух западных стран", - пишет издание.

Издание отмечает, что дипломаты говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (590)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]