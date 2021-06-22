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Власти России хотят вживлять чипы в мозг человека – СМИ

  9   0 22.06.2021, 19:10 | Новости, Мир
Власти России хотят вживлять чипы в мозг человека – СМИ

Правительство России разрабатывает программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации".

Эта программа предусматривает развитие технологии нейроинтерфейса, которая предполагает прямую связь человеческого мозга и компьютера, сообщила российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий Министерство науки в высшего образования РФ, пишет ZN.ua.

Газета пишет, что для разработки такой программы уже создали рабочую группу.  За 8 лет Россия хочет потратить на программу  738 миллионов долларов. Отмечаются, что программу разработали Российская академия наук и МГУ. Ее уже одобрил президент РФ Владимир Путин. 

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