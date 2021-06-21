Ученые объяснили, почему после COVID-19 люди теряют вкус и обоняние

Британские ученые из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что у людей, перенесших коронавирусную болезнь, уменьшилось количество серого вещества в участках мозга, которые отвечают за распознавание запахов и вкусов.

Препринт своего исследования они опубликовали 19 июня на репозитории MedRxiv.

Данные для исследования были взяты из базы проекта UK Biobank, в котором люди добровольно делятся своей медицинской информацией.

Ученые отобрали данные о 782 пациентах, прошедших сканирование мозга до пандемии. Из них 394 переболели COVID-19, большинство имели легкие или умеренные симптомы и только 15 нуждались в госпитализации.

Затем всех респондентов попросили еще раз пройти сканирование головного мозга. Сравнивая данные до и после коронавирусной болезни, ученые пришли к выводу, что даже у тех людей, которые перенесли болезнь в легкой форме, заметно уменьшилось количество серого вещества в левой парагиппокампальной извилине, левой орбитофронтальной коре и левой островковой коре - именно эти участки отвечают за распознавание вкусов и запахов. Также они частично связаны с функциями мозга, ответственными за память и вспоминание эмоциональных реакций.

Также ученые предполагают, что уменьшение этих участков может в долгосрочной перспективе увеличить риск возникновения деменции.