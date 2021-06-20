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США готовят новые санкции против России из-за Навального

  15   0 20.06.2021, 20:33 | Новости, Мир
США готовят новые санкции против России из-за Навального

США готовят пакет новых санкций против Российской Федерации из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN, передает Укринформ.

"Мы готовим очередной пакет санкций, который будет применен в этом деле. Мы постоянно демонстрируем, что не собираемся отступать, будь то кибератака на Solar Winds, или вмешательство в выборы, или Навальный, когда речь идет о реакции на вредоносную деятельность России", - сказал Салливан.

По его словам, новые санкции вступят в силу, как только в США смогут гарантировать, что они направлены "на правильные цели".

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