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В Харькове произошла стрельба: есть раненый

  6   0 20.06.2021, 20:06 | Новости, Происшествия
В Харькове произошла стрельба: есть раненый

Между водителями вспыхнул конфликт из-за парковочного места - один из них выстрелил в сторону второго.

В Харькове конфликт из-за парковочного места перерос в стрельбу - один человек получил ранение. Об этом сообщает полиция региона в воскресенье, 20 июня.

Инцидент произошел на улице Новоалександровская. Между двумя водителями произошел конфликт из-за парковочного места - один из них выстрелил из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону второго.

Пострадавшего госпитализировали с ранением стопы. Полиция изъяла вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Стрелявшему грозит до двух лет лишения свободы.

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