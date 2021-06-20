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На Кубе разработали собственную COVID-вакцину и заявляют о 62% эффективности

  4   0 20.06.2021, 12:05 | Новости, Мир
На Кубе разработали собственную COVID-вакцину и заявляют о 62% эффективности

Разработчик кубинской вакцины Soberana 02 компания BioCubaFarma рассказала об эффективности препарата. После введения двух доз вакцина BioCubaFarma защищает в 62% случаев.

Об этом BioCubaFarma сообщила на странице в Twitter.

"Всего с двумя дозами Soberana 02 достигла эффективности в 62%", - говорится в заявлении компании.

Однако вакцина Soberana 02 требует введения трех доз. Результаты эффективности трех доз обещают обнародовать в ближайшее время.

Как пояснили в компании, результат эффективности Soberana 02 был рассчитан не против исходного штамма COVID-19, а против комбинации циркулирующих штаммов в Гаване.

В общем Куба работает над разработкой 5 собственных вакцин от коронавируса, но только две уже вышли на стадию финальных испытаний, в том числе Soberana 02.

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