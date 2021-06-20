Под Одессой ребенок выжил после падения из окна

Правоохранители просят родителей не оставлять малолетних детей без присмотра, занимаясь домашними делами.

В Одесской области ребенок выжил после падения из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщило накануне вечером региональное управление Нацполиции.

Так, двухлетний мальчик пострадал в пригороде Одессы на территории бывшего Беляевского района - он выпал из окна второго этажа.

Предварительно установлено, что мама ребенка в это время была на кухне, а мальчик играл в комнате. Он залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Сейчас малыш находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.