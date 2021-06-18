Бодипозитив или бодиперебор: где грань

Что думает хирург о бодипозитиве? Где грань между нейтральным восприятием тела и нездоровьем?

Давайте разберемся - когда дружба с полюбившимся всем Бодипозитивом приводит к негативным последствиям, пишет в своем блоге пластический хирург Сергей Дербак, информирует UAINFO.org.

Бодипозитив глазами хирурга

Нейтральное отношение к телу, безусловно, - тренд последних пяти лет. Если оглянуться на коммуникацию мировых корпораций, то можно заметить, как даже негибкие и монотонные в своих принципах бренды (например, как Victoria's Secret) под влиянием запросов общественности отказываются от своих жестких стандартов и расширяют размерную сетку своих моделей.

Отражать в медиа разные типы фигур и тел, с моей точки зрения, правильно и необходимо. Нереалистичные пропорции, злоупотребление лидеров мнения и медиа персон фотошопом - все это, действительно, может негативно влиять на наше отношение к своему и чужому телу.

Но у каждой медали две стороны, а мы, люди, - слишком любим крайности. Поэтому от нейтрального отношения на волне такой же моды, как на "героиновый шик" в 2000-х, мы переходим к воспеванию объективно нездорового образа жизни, который ведет к серьезным проблемам со здоровьем.

Ожирение - это болезнь, а не способ принятия себя

С точки зрения медицины, ожирение - такое же заболевание, как и анорексия. Людям с ожирением часто тяжело не только ходить, но и просто стоять. Лишний вес - это физически тяжело. Спросите у людей с большим весом, как они чувствуют себя в жару. Лишний вес доставляет физический дискомфорт, ведет к ряду серьезных заболеваний не только сердечно-сосудистой системы. Избыточный вес - это не о здоровье.

Как хирург, я не могу радостно приветствовать ожирение и умиляться изображениями, накшталт обложки ELLE с Эшли Грэм.

Для меня бодипозитив заключается в принятии себя, когда других вариантов не остается.

Это относится к тем особенностям тела, которые вы никак не можете изменить. Например, отсутствие руки или ноги, или другие индивидуальные особенности, которые исправить невозможно. А также разные типы фигур - у кого-то шире бедра, у кого-то мальчишеский тип фигуры, кто-то ест и остается "дрищем", а кому-то показано находиться формах. Это ок, пока это не вредит здоровью.

Можно ли похудеть с помощью пластической хирургии ?

Вес возможно изменить практически всегда.

Я говорю, что с ожирением нужно бороться не потому, что я пластический хирург и коварно задумал заработать на всех полных людях страны.

На самом деле, пластическая хирургия не решает проблему лишнего веса. Значительно снизить вес можно только с помощью спорта, режима и правильного питания.

Пластическая хирургия для работы с массой тела: резекция желудка

Хирурги - это как скульпторы в какой-о степени - мы формируем желаемые контуры тела. К пластическому хирургу приходят в уже нормальной физической форме с нормальной массой тела.

Единственная эффективная операция, которая может помочь пациенту значительно снизить вес и бороться с ожирением - это резекция желудка.

Сегодня - это очень популярный и безопасный метод коррекции здоровья и веса. При резекции желудка удаляется тот отдел органа, который отвечает за желание есть. Условно, после такой операции пациент насыщается стаканом воды, он начинает гораздо меньше есть и худеет.

Конечно, в этот момент стоит добавить физическую активность и правильный образ жизни.

Резекция желудка помогает за год скинуть от 40 до 50-60 кг. После такого стремительного похудения часто требуется помощь пластического хирурга, чтобы подтянуть кожу.

Что может предложить липосакция

Ко мне часто обращаются с запросом липосакции с целью похудения. Это миф.

Липосакция - операция, с помощью которой можно получить заветные изгибы тела, избавиться от пары лишних килограмм в трудно худеющих зонах тела - например, как зона галифе, зона над пупком, зона над коленями. Но значительно похудеть с помощью липосакции не получится.

Сформировать желаемые контуры тела также помогает операция липофилинг. С помощью собственного жира пациента мы добавляем объемы там, где это необходимо. Так, комбинация операций липосакции и липофилинга дает возможность сформировать контуры тела, как у Ким Кардашьян.

В целом, пластическая хирукргия решает вопрос массы, объёмов и формы тела. Но меня привлекает движение за здоровый образ жизни, спорт, нейтральное отношение к телу и возможность для каждого самостоятельно выбирать, как он хочет выглядеть. А вовсе не бодипозитив, который базируется на восхищении лишним весом.

Главное помнить, одно дело внешность - она может быть абсолютно любой. Кто-то худой, кто-то фитоняшный, кто-то мягенький; кто-то "сделал себя" в зале, а кто-то - у пластического хирурга. Все это вопрос исключительно вкуса.

Другое дело - здоровье и жизнь. Они у вас одни. Обратите внимание, что вкусы на внешность меняются, а быть здоровым модно уже более двух тысяч лет.

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Сергей ДЕРБАК