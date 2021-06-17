УЕФА потребовал от игроков не трогать бутылки спонсоров на пресс-конференциях Евро-2020

УЕФА отреагировал на поступки футболистов, которые отодвигали или убирали со стола бутылки с напитками во время пресс-конференций на Евро-2020.

Об этом пишет Reuters, информирует UAINFO.org.

Ранее португалец Криштиану Роналду и итальянец Мануэль Локателли отодвигали от себя бутылки с Coca-Cola, а француз Поль Погба убрал пиво со стола.

«УЕФА напомнил всем участникам турнира, что спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе, в том числе женского и детского», – заявили организаторы Евро.

По словам директора УЕФА по организации мероприятий Мартина Каллена, самые большие проблемы были связаны с действиями Роналду, однако в то же время организаторы понимают, почему футболисты могли поступить так по религиозным соображениям.

Карикатура президента УЕФА Александра Чеферина