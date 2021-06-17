"Для Росії це був хороший день". Трамп заявив, що США нічого не отримали від зустрічі Байдена з Путіним

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна Сполучені Штати не отримали нічого.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує НВ.

"Ми нічого не отримали, ми надали сцену і нічого не отримали. Думаю, для Росії це був хороший день", - зазначив Трамп.

За його словами, у Росії і США могли б бути "приголомшливі" відносини, які "могли б бути по-справжньому взаємовигідними для обох країн".

У Женеві 16 червня відбулася зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Лідери спілкувалися більше 2,5 годин. Потім обидва президенти провели окремі пресконференції.

НВ