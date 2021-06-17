Заковані ланцюгом харків'яни оголосили про розрив стосунків — ланцюг знімуть

17 червня харків'яни Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова знімуть ланцюг, який стримував їх понад чотири місяці.

Про це Суспільному 16 червня повідомив Олександр Кудлай.

За його словами, стосунки з Вікторією "опинилися у патовій ситуації". На уточнення, чи це не жарт, Олександр відповів: "Зважене рішення. На жаль, ми не бачимо таких варіантів, закінчуємо гідно, зі взаємною повагою".

"На наш превеликий жаль, ми закінчуємо наші стосунки. Це все стало нашим минулим, до якого ми завжди будемо ставитися з повагою", - йдеться у повідомленні пари в Instagram.

Станом на 16 червня пара провела на ланцюгу 123 дні.

Опівдні 17 червня ланцюг знімуть у присутності експерта "Книги рекордів України", підтвердила Суспільному представниця організації Лана Вєтрова. Щодо решти сказала: деталі оголосять 17 червня.

"Так, завтра зніматимуть у Києві. Завтра всю інформацію будемо надавати. Як одягали, так з експертом і будуть знімати. Так чи інакше, у них є рекорд за всіма параметрами. Рекорд України. Вони можуть і на світовий претендувати, але про це ми скажемо пізніше", - сказала Вєтрова.

Ланцюг зніматимуть біля скульптури Єднання на Дніпровській набережній у Києві.

Нагадаємо, 14 лютого харків'яни Олександр та Вікторія закували себе ланцюгом - так вирішили перевірити міцність своїх почуттів та встановити рекорд - щонайменше національний. Щоб пересуватися на ланцюгу, пара спеціально перешивала одяг.

Вчинок закоханих викликав неоднозначні оцінки серед харків'ян. На адресу пари у соцмережах писали як слова підтримки, так і образи. Психолог-психотерапевт Максим Жидко застерігав: стосунки можуть призвести до конфліктів. "Є зона, яку зараз називають "френдзона", більш інтимна зона, і є зона, яка обов'язково повинна бути, зона інтимна, де людина залишається наодинці", - говорив Жидко у коментарі Суспільному.

14 травня минуло три місяці з дня спільного життя Олександра та Вікторії на ланцюгу. Пара заявила, що хоче продати ланцюг за три мільйони доларів. "Найпоширеніше запитання сьогодні - чому ми не зняли ланцюг? Ми в такому режимі проживемо ще близько місяця, тому що потім ланцюг будемо продавати на міжнародному аукціоні", - розповідав Олександр.

"Вечірні Вісті"