Как в сериале. Школьный учитель победил на президентских выборах в Перу

После подсчета всех голосов на президентских выборах в Перу кандидат от социалистов Педро Кастильо, не имеющий опыта в политике и работавший учителем начальных классов, с небольшим отрывом опередил свою консервативную соперницу Кейко Фухимори. Об этом сообщает Reuters, пишет ZN.ua, информирует UAINFO.org.

Фухимори получила 49,875% голосов, а Кастильо - 50,125%.

Голосование сталкивается с потенциальными юридическими проблемами со стороны Фухимори - она ​​выдвинула обвинения в мошенничестве с небольшими доказательствами и попыталась аннулировать некоторые голоса. Фухимори заявляла, что сторонники Кастильо украли голоса в сельской местности. В то же время, международные наблюдатели заявили, что нет никаких доказательств фальсификации и выборы были честные.

Как сообщалось, Кастильо - член левой партии «Свободное Перу». Он учитель начальной школы и политический новичок и получил широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства. Последний тур президентских выборов в Перу состоялся 6 июня.