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G7 договорилась увеличить "климатическое" финансирование

  10   0 13.06.2021, 17:36 | Новости, Мир
G7 договорилась увеличить "климатическое" финансирование

"Большая семерка" (G7) договорилась 13 июня увеличить свои взносы на финансирование сохранения климата. Также страны обязались собирать 100 миллиардов долларов на помощь более бедным странам, призывая другие развитые страны присоединиться к этим усилиям.

Об этом говорится в совместном коммюнике по результатам саммита G7, передает Reuters.

"Мы подтверждаем цель коллектива развитых стран совместно мобилизовать 100 млрд. долларов в год из государственных и частных источников до 2025 года для смягчения последствий (глобального потепления - ред.). С этой целью мы обязуемся увеличивать и улучшать общий вклад в международное финансирование климата за этот период и призываем другие развитые страны присоединиться и увеличить свой вклад в эту деятельность ", - заявили страны в коммюнике.

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