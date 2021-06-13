На Николаевщине несколько человек пострадали на аттракционе (видео)

После поломки оборудования оператор и кассирша исчезли. Местные жители самостоятельно начали освобождать тех, кто находился в креслах аттракциона.

В городе Вознесенск Николаевской области на одном из аттракционов произошел инцидент, в ходе которого пострадали несколько человек. Об этом накануне сообщил Вознесенский вестник.

"Через несколько секунд после запуска экстремального развлечения автоматика дала сбой. Как сообщают свидетели, из-за неосмотрительности оператора оборудования. Сначала начали открываться крепления безопасности, а затем поднялась ограда о которую начал бить "маятник" с людьми. В ходе столкновения пострадали несколько человек, одного человека забрала скорая, еще несколько с легкими телесными дождались приезда правоохранителей", - говорится в сообщении.

После поломки оборудования оператор и кассирша исчезли в неизвестном направлении. Местные жители самостоятельно начали освобождать тех, кто находился в креслах аттракциона.

В панике еще один человек, чтобы остановить двигатели, разбил окно кабины кассира, из-за чего получил травму руки. Его также госпитализировали.

На месте происшествия побывали представители администрации города и полиция с целью выяснения всех обстоятельств. Уже известно, что все официальные договоры и документы по предоставлению услуг есть.