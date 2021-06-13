Британия предупредила Россию об ответе на враждебные действия

Британия готова к диалогу с Российской Федерацией. Однако, предупредила ее об ответе на враждебные действия.
Об этом заявил в интервью Sky News глава МИД Британии Доминик Рааб.
Он отметил, что дверь дипломатии всегда открыта при готовности демонстрировать лучшую манеру поведения.
"Мы должны адаптироваться к новым угрозам, с которыми сталкиваемся, и будем делать это, совершенно четко давая понять России и другим враждебным государствам, что мы будем призывать их к ответственности и заставим платить за злонамеренные действия", - сказал Рааб.