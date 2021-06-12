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Путин сравнил двух последних президентов США

  10   0 12.06.2021, 11:02 | Новости, Мир
Путин сравнил двух последних президентов США

Президент РФ Владимир Путин сравнил двух президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена. Он назвал Трампа талантливым и ярким человеком.

Об этом Путин заявил в интервью американскому телеканала NBC.

Он отметил, что Трамп и Байден кардинально отличаются друг от друга.

"Я считаю, что бывший президент США господин Трамп - чрезвычайный человек, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Вам может он понравиться или нет. Но он не походил из американского истеблишмента, он ранее не был частью большой политики, а кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но это факт", - сказал Путин.

Путин назвал Байдена человеком, который занимается карьерой и практически все свое совершеннолетие провел в политике.

"Это другой тип человека, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, и некоторые недостатки, но не будет никаких движений, основанных на импульсах от имени президента США", - сказал Путин.

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