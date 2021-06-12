Цыганков: Мне не понравился коллектив в академии "Шахтера" - в 12-13 лет там все уже ходили звездами

Футболист рассказал, почему отказался заниматься в донецком клубе.

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков рассказал, почему отказался тренироваться в академии "Шахтера".

"Я приехал в Донецк и провел на базе "Шахтера" 2-3 дня. Я понял, что мне не понравилось. Мне не понравился коллектив, потому что там все уже ходили звездами, хотя им было по 12-13 лет.

И сам город мне тоже не понравился. Не лежала у меня душа к этому клубу. А приехал в Киев - совсем не так. И ко мне отношение было другим, и сама атмосфера, и то, как тренировки с играми проводились.

К тому же, Киев намного ближе к дому - к Виннице", - рассказал Цыганков в интервью YouTube-каналу Динамо.

Фото Football.ua