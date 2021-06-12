Женщина, пробывшая 10 месяцев в коме, родила дочь

На данный момент пациентка проснулась. Ее кормят через трубку и вводят специальные лекарства, которые должны привести к дальнейшему прогрессу.

В Италии 37-летняя женщина по имени Кристина Рози в прошлом году упала в кому из-за сердечного приступа. На тот момент она была на седьмом месяце беременности. Об этом сообщает ВВС.

Врачи провели кесарево сечение. Так на свет появилас дочь Кэтрин, которая несколько месяцев провела в больнице из-за нехватки кислорода, а сама Рози осталась в коме. Медики подозревали у нее повреждение головного мозга.

Тем не менее, недавно она заговорила. Свидетелями этого стали муж и мать Кристины.

"Мы не ждали этого, это было настоящей радостью после стольких страданий. Но Кристину сейчас трудно узнать", - отметил муж пациентки Габриэле Суччи.

В апреле Рози перевели в австрийскую клинику для получения дальнейшей специализированной помощь. Дорогостоящее лечение удалось оплатить посредством благотворительности. Семья собрала более порядка 170 тысяч евро.

korrespondent.net