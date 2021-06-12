На экраны выйдет аниме по мотивам трилогии Властелин колец (видео)

Точную дату, когда анимационный фильм появится на экранах зрителей, авторы картины не сообщают.

Студия Warner Bros. и New Line анонсировали создание оригинального театрального аниме по мотивам фэнтези Властелин колец. Об этом сообщает Variety.

Известно, что новый проект будет называться Властелин колец: война рохирримов.

По сюжету, согласно трилогии кинорежиссера Питера Джексона, речь будет идти о Хельмовой Пади, а также о короле Хельме Молоторуком.

Также отмечается, что аниме не будет связано с сериалом Властелин колец от студии Amazon. События будут разворачиваться примерно за 260 лет до второго фильма оригинальной трилогии Властелин колец: Две крепости.

"Поклонники знают Хельмовую Падь, как битву на Хельмовой Пади, когда-то снятую в фильмах, с привлечением многих талантливых авторов, в частности, блестящего Кэндзи Камияма. Мы очень рады представить новое видение его истории, которая пригласит мировую публику погрузиться в богатую и сложную сагу Средиземья по-новому", - отметил президент и креативный директор New Line CinemaРичард Бренер.