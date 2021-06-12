В Австралии жестоким людям запретили держать животных

В последние два года в стране произошло несколько ужасных случаев жестокого обращения с животными. В связи с этим власти приняли соответствующий закон.

Австралийсикй штат Новый Южный Уэльс стал первым в стране, где ввели в действие пожизненный запрет для людей, ранее осужденных за жестокое обращение с животными и зоофилию, на владение или работу с питомцами. Об этом в Twitter написала инициатор закона Эмма Херст.

"НЮУ только что стал первым австралийским штатом, который ввел автоматические пожизненные запреты на животных против жестоких людей. Предлагаемый нами новый закон только что принят обеими палатами", - отметила депутат и добавила, что "теперь виновным будет автоматически запрещено держать животных под присмотром или работать с ними на всю жизнь".

Случаи связанные с издевательствами над животными, участились в Австралии за последние два года.

К примеру, владелец сиднейского контактного зоопарка попал в тюрьму за жестокое избиение собаки вилами, а потом повесил ее на дереве.

Отметим, в Украине за жестокое обращение с животными также предусмотрена уголовная ответственность.